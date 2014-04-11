Вірменський депутат пояснив, чому його країна не підтримала Україну на Генасамблеї ООН

Депутат парламенту Вірменії, член Парламентської асамблеї НАТО Теван Погосян зазначає, що Вірменія на Генеральній асамблеї ООН голосувала не проти України, а проти формулювання, яке суперечить її інтересам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Погосян сказав під час дискусій на сьомому Київському безпековому форумі “Безпека на лінії розриву”.

“Вірменія - це держава із своїми власними інтересами і на Генеральній асамблеї ООН Вірменія голосувала не проти України, а проти формулювання, яке суперечить нашим національним інтересам”, - сказав Погосян.

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За його словами, з 1991 року, коли Нагорний Карабах став незалежною республікою без належного юридичного оформлення, Вірменія завжди голосувала за право самовизначення і ніколи не голосувала за будь-який документ, який ставить територіальну цілісність вище права самовизначення.

“І маючи свої інтереси, ми саме за це голосували, а не проти України”, - додав він.

При цьому Погосян нагадав, що у 2008 та 2012 роках Україна голосувала проти Вірменії на Генеральній асамблеї ООН.

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“І Вірменія, розуміючи ваші інтереси, ніколи великого галасу з цього приводу не здіймала”, - сказав Погосян.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум, що відбувся в Криму, названо незаконним. Цей документ підтримали 100 держав, 11 проголосували проти, зокрема Вірменія, 58 членів Генасамблеї утрималися.