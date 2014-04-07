МЗС України вважає нісенітницею твердження російських дипломатів, що 11 більше за 100

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України з приводу інтерв’ю Чуркіна агентству РІА «Новости», в якому він твердить про нібито визнання більшістю держав (де-юре або де-факто) входження Криму до складу Росії.

“Ця чергова нісенітниця і дезінформація від російської пропагандистської машини свідчить про стрімке падіння авторитету і рівня компетенції російського зовнішньополітичного відомства”, - наголошується в коментарі.

Читайте такожПостпред Росії в ООН впевнений, що більшість країн визнають Крим російським“Тут – одне з двох: або ж у російських дипломатів погано з математикою, або ми є свідками свідомої маніпуляції фактами і бажання видати бажане за дійсне. Реальний стан речей на міжнародній арені щодо Криму показало голосування Генасамблеї ООН 27 березня по резолюції «Територіальна цілісність України». 47 країн стали співавторами резолюції. 100 країн проголосували за неї. Лише 11 (включно із самою Росією) – виступили проти”, - підкреслюється в коментарі МЗС України.

МЗС наголошує, що “правда полягає в тому, що поруч з Росією захотіли встати лише 10 країн, в тому числі кілька диктаторських режимів”. “Разом з тим, голосування «проти» резолюції цією мізерною групою з 10 держав далеко не означає, що кожна з них де-юре або де-факто визнала захоплення Росією Криму. Зокрема, всі пам’ятають заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка (країна якого, на жаль, виступила «проти» резолюції), про те, що Білорусь не планує здійснювати ніяких юридичних кроків по Криму”, - зазначається в коментарі.

Читайте такожУ Раді Федерації кажуть, що не вводитимуть війська в Україну без дозволу ООНМЗС констатує, що “раніше ми також чули від пана Чуркіна, що «93 держави ООН не підтримали територіальної цілісності України». “Це – ще одна нісенітниця. Згідно зі ст. 18 Статуту ООН, рішення Генасамблею приймають делегації, які присутні в залі та голосують («за» або «проти»). Тому країни, які під час розгляду української резолюції не взяли участі в голосуванні або «утрималися», автоматично віддали свій голос на користь більшості, на користь схвалення резолюції, фактично підтримавши її”, - наголошує МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, у березні під час голосувань на засіданнях Ради безпеки ООН Росія була одноосібно заветувала резолюцію щодо засудження анексії Криму.

На засіданні Генеральній асамблеї ООН проти резолюції "Територіальна цілісність України" разом з Росією проголосували лише 11 держав, серед них Північна Корея, Сирія, Судан та Зімбабве.