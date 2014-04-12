Анексія південного сходу України суперечить корінним інтересам РФ - Лавров

Приєднання сходу та південного сходу України до Росії суперечить "корінним інтересам" РФ.

Про це міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав в інтерв`ю програмі «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Россия 1».

Відповідаючи на питання, чи збирається Росія «відрубати» схід і південний схід України Лавров заявив: «У нас не може бути таких бажань. Це суперечить корінним інтересам Російської Федерації».

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Окрім того, Лавров зазначив, що Росія не наполягає на терміні «федерація» при врегулюванні кризи в Україні, головне врахування інтересів усіх регіонів.

«Ми хочемо, аби Україна була цілісною в її нинішніх межах за цілковитої поваги регіонів. Ми умовно називаємо «федерацією» те, що може розв‘язати проблеми наших дуже близьких сусідів, братів, друзів. Але ми не впираємося в цей термін. Вирішувати українському народу», - заявив він.

За його словами, Росія переконана, що конституційна реформа за участю всіх регіонів і проведення на цій основі вільних, чесних, загальних президентських, парламентських і місцевих виборів – «аби самі регіони вибрали собі законодавчі збори і губернатора» – найголовніше, що зараз треба зробити в Україні.

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При цьому він не вважає, що треба вести мову про миротворців і рішення Ради безпеки ООН в Україні.

За словами Лаврова, «нинішня влада має усвідомити відповідальність за свою країну і протягнути руку всім регіонам без винятку, запросивши їх до діалогу».

Також він підтвердив готовність Росії взяти участь у зустрічі «міністрів закордонних справ Росії, США, високого представника ЄС у закордонних справах і без пекової політики і представників України».

«Ми на таку зустріч готові при розумінні, що має йтися не про те, щоб Захід спостерігав за тим, як ми розмовлятимемо з Україною, і тим самим матимемо можливість заявити, що, мовляв, ми легітимізували цю владу. Цей варіант навіть не обговорюється, точніше, обговорюється тільки нашими західними партнерами. Ми їм відповіли, що цього не буде. На цій зустрічі, якщо вона відбудеться, буде викладено наше чітке пояснення, прямо під час засідання, що це не так. Обговорювати ми там будемо одну просту річ. Усі зовнішні гравці, включаючи Вашингтон і Брюссель, повинні переконати нинішню київську владу в тому, що їм потрібно усвідомити свою відповідальність і запросити всю Україну для національного діалогу, всі регіони повинні бути представлені», - сказав Лавров.

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За його словами, оптимальним критерієм на даному етапі була б участь кандидатів у президенти України від східних областей України.

«Ми прочитали рішення, яке ухвалив керівний орган Партії регіонів, в якому вони висловилися за участь у такому процесі, висловили намір делегувати туди свого кандидата Михайла Добкіна і сформулювали свої пропозиції, включаючи російську мову як другу державну, бюджетну політику, децентралізацію у вигляді прямого обрання законодавчих зборів і губернаторів. Там немає слова «федералізація», і ніхто за нього не чіпляється. Як раніше говорили: «головне не шашечки, а щоб можна було їхати». Суть цих вимог полягає у більших повноваженнях для регіонів», - сказав Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Женеві відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, верховного представника ЄС з питань зовнішньою і безпекової політики Кетрін Ештон, державного секретаря США Джона Кері і міністра закордонних справ Росії Лаврова, на якій обговорюватимуться шляхи подолання ситуації, що виникла в результаті військової агресії з боку РФ щодо України.