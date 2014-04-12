У Луганську міліція не перешкоджає діям сепаратистів - "Опора"

Ситуація в Луганську зараз дуже напружена - центр міста перекритий, по вулицях ходять люди зі зброєю. Про це в ефірі Громадського ТБ повідомив керівник громадської мережі "Опора" в Луганську Олексій Кормілецький, пише Українська правда.

Він зазначив також, що сепаратисти розширюють захоплені території, збільшують барикади, просуваючись все далі від будівлі обласного СБУ.

"Там стоять озброєні люди, це, по суті, терористи", - розповів активіст.

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При цьому Кормілецький наполягає, що правоохоронні органи не діють і не перешкоджають підвозу фурами піску і дров сепаратистам.

"Ніяких перешкод не було. Була оголошена антитерористична операція, але ми її не бачимо", - сказав активіст.

Водночас Кормілецький підкреслив, що в Луганську є багато прихильників єдиної України, але люди в даний час вважають себе покинутими і кинутими центральною владою.

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"Багато хто боїться, що Луганськ стане другим Кримом", - зазначив він.

Як відомо, в Луганську заблоковані у будівлі СБУ сепаратисти заявили, що вони готують створення "парламенту Луганської республіки".

В. о. голови Адміністрації президента Сергій Пашинський розповів, що захоплені в східних областях будівлі заблоковані правоохоронцями, і якщо ситуація не буде вирішена мирним шляхом, то силовики будуть діяти відповідно до закону про боротьбу з тероризмом.