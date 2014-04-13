Росія запрошує Добкіна на переговори РФ-Україна-США-ЄС

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", передає Українська правда.

"Враховуючи те, яка плутанина там відбувається, і те, що губернатори в цілому ряді регіонів Південного Сходу призначені цією владою і викликають великі питання у населення, напевно, оптимальним критерієм на даному етапі була б участь у президентських перегонах", - сказав він.

Лавров вважає, що учасників у таких виборах не повинно бути більше 20, "але, напевно, кілька провідних кандидатів по рейтингах і географічній прив'язці можна було б визначити".

Міністр зазначив, що прочитав рішення Партії регіонів про висунення своїм кандидатом Михайла Добкіна та пропозиції партії з приводу російської мови як другої державної і децентралізацію у вигляді прямого обрання законодавчих зборів і губернаторів.

"Там немає слова "федералізація", і ніхто за нього не чіпляється. Як раніше говорили, "головне не шашечки, а щоб можна було їхати". Суть цих вимог полягає у великих повноваженнях для регіонів", - наполягає Лавров.

Читайте такожРосія заперечує наявність її агентів на сході УкраїниМіністр також розповів, що буде розмовляти Керрі та Ештон з приводу формату обговорюваного заходу.

"За всіх обставин, незалежно від того, чи вдасться домовитися, щоб провідні представники південно-східних та інших регіонів при необхідності були присутні на цій зустрічі, рішення "Партії регіонів", які також можуть бути прийняті і іншими структурами, що відображають інтереси південного Сходу України, будуть лежати в основі нашої позиції в ході можливих переговорів", - підкреслив він.

Як відомо, з моменту втечі колишнього президента України Віктора Януковича з країни, Росія не визнає нове керівництво і повторює, що вести переговори тут "нема з ким".

На з'їзді ПР кандидатура Михайла Добкіна була підтримана та висунута від Партії регіонів на пост презиедента України.