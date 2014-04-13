Автомайдан пікетував дім Турчинова, СБУ й офіс Ахметова
02:44, 13 квітня 2014Політика
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Активісти Автомайдану відвідали дім в.о. президента Олександра Турчинова, пікетували в Києві СБУ й офіс СКМ Ріната Ахметова.
Автомайдан приїхав до Турчинова додому / Facebook Oleksandr Kravtsov
Про це повідомляє один з активістів руху Олександр Кравцов на своїй сторінці в Facebook.
"Півсотні машин вночі приїхали до Турчинова додому", - написав він.
Читайте такожЗасідання РНБО завершилося, обговорювали антитерористичні заходи"Володимирська заблокована, СБУ жорстко пікетують.", - повідомив він пізніше.
За його словами ще близько першої ночі під АП було велелюдно.
Нагадаємо, сьогодні активісти пікетували РНБО, вимагаючи боротися з сепаратизмом та російською загрозою на сході країни.
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