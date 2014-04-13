Автомайдан пікетував дім Турчинова, СБУ й офіс Ахметова

Про це повідомляє один з активістів руху Олександр Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Півсотні машин вночі приїхали до Турчинова додому", - написав він.

Читайте такожЗасідання РНБО завершилося, обговорювали антитерористичні заходи"Володимирська заблокована, СБУ жорстко пікетують.", - повідомив він пізніше.

За його словами ще близько першої ночі під АП було велелюдно.

Нагадаємо, сьогодні активісти пікетували РНБО, вимагаючи боротися з сепаратизмом та російською загрозою на сході країни.