Активісти пікетують засідання РНБО та вимагають зупинити агресію РФ

Автомайдан та Автодозор пікетуютьзасідання РНБО з вимогою зупинити агресію Росії на сході України, повідомляє Українська правда з посиланням на активістів, які наразі знаходяться біля МВС. Саме там засідає РНБО.

"Засідання з цього приводу мало бути проведено кілька тижнів тому, бо дії були очевидні. Бездіяльність в.о. президента Олександра Турчинова та його команди призводить до втрати територіальної цілісності", - заявили активісти.

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Як відомо, раніше в МВС заявили: на кордоні Полтавської та Харківської областей представники МВС України затримали 10 автобусів, у яких їхали близько 70 озброєних людей, переважно молоді чоловіки.

У свою чергу активісти повідомили, що на КПП Чутово "наших побили, розбили машини", міліція створила блок-пост з БТРом і десятками автоматників.

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"Сотня побитих. Розбиті авто. Витягали з рейсових маршруток і били чоловіків, що не мали прописки східняків (східних областей). Але на більшість машин менти нападали відразу. Бачили київські номери, били скло, тикали автоматами та били прикладами", - заявили активісти.

12 квітня у низці міст східної України озброєні сепаратисти захопили держбудівлі, управління МВС та СБУ та вимагають проведення референдуму та федералізації.