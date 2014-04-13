Росія виносить на терміновий розгляд Радбезу ООН і ОБСЄ ситуацію на Сході України

Про це йдеться в заяві МЗС Росії, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

«Розвиток обстановки на південному сході України набуває вкрай небезпечного характеру», - йдеться в коментарі.

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Зазначається, що влада України «взяла курс на силове придушення народних протестів, що стали реакцією на повне ігнорування законних інтересів жителів південно -східних регіонів».

«Вимагаємо від ставлеників Майдану, які повалили легітимного президента України, негайно припинити війну з власним народом, виконати всі свої зобов'язання щодо Угоди від 21 лютого (передбачає повернення Януковича до влади)», - підкреслюється в заяві.

При цьому МЗС Росії звинувачують західні країни в порушенні цієї угоди.

«Західні спонсори майданників, особливо ті, хто засвідчив згадану Угоду, а також США, які стоять за ними, зобов'язані приборкати підопічних, які вийшли з-під контролю, змусити їх відмежуватися від неонацистів та інших екстремістів, припинити застосування збройних сил проти українського народу і негайно почати справжній національний діалог з рівноправною участю усіх регіонів в інтересах якнайшвидшого проведення радикальної конституційної реформи», - йдеться в документі.

При цьому в МЗС РФ вважають, що «саме від Заходу зараз залежить можливість уникнути громадянської війни в Україні».