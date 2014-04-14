Парубій обіцяє знешкоджувати людей, які прийшли ззовні

Про це в інтерв’ю Hromadske.tv за підсумками недільного засідання Ради національної безпеки і оборони заявив секретар РНБО Андрій Парубій, пише Радіо Свобода.

За його словами, внаслідок дій українських спецслужб є затримані офіцери Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління Збройних сил Росії.

Читайте такожРНБО розпочне крупномасштабну антитерористичну операцію із залученням армії

Парубій відмовився наводити інші подробиці антитерористичної операції, яка за рішенням РНБО відбувається на Сході України.

12 квітня сепаратисти захопили у Слов’янську на Донеччині адміністративні будівлі, у неділю вони продовжили свої дії в кількох інших містах області.

Від 6-7 квітня в руках сепаратистів залишаються обласне управління СБУ в Луганську і облдержадміністрація в Донецьку.