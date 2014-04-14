ЗМІ: Захопленого в Горлівці сепаратистами заступника начальника міліції звільнили

Терористи захопили в заручники заступника начальника міліції Горлівки Германа Приступу. Його закували у наручники та везуть у Донецьк у захоплену будівлю Донецької обласної державної адміністрації. Як стало відомо пізніше, сепаратисти відпустили Приступу і він перебуває зараз в безпечному місці, передає портал "Новости Донбасса".

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Крім того, сепаратисти побили начальника горлівської міліції - у нього серйозна травма голови.

Сьогодні з ранку був штурм будівлі, де знаходиться міськвідділ міліції. Сепаратисти з боєм взяли приміщення, яке обороняли жителі Горлівки.