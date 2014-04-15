У Кабміні з'явиться міністр з питань окупованого Криму - Турчинов

В Уряді буде створено посаду міністра або віце-прем'єра з питань окупованих територій. Про це заявив спікер Верховної Ради Олександр Турчинов під час обговорення закону про окуповані території, повідомляє Українська правда.

"Буде міністр чи віце-прем'єр міністр у питаннях Криму і буде створено окремий департамент з питань окупованих територій", - сказав він.

Читайте такожРада у середу проведе закрите засідання з силовиками

Водночас під час обговорення було запропоновано сформувати координаційні центри при представництві президента для громадян України в Криму, однак голова профільного комітету Валерій Пацкан запропонував визначити це окремим законодавчим актом, щоб уже зараз прийняти закон про окуповані території.