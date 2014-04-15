Українці вже пожертвували армії 100 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра оборони України Петро Мехед заявив на прес-конференції.

“Станом на 12 квітня від юридичних та фізичних осіб в рамках акції “Підтримай українську армію” на рахунки Міноборони надійшло понад 98,6 млн грн. Із цієї суми 93,455 млн грн — грошові перекази. За допомогою дзвінків на номер 565 перераховано 23 млн 960 тис грн”, - сказав Мехед.

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Він також повідомив, що ці кошти будуть використані на матеріально-технічні потреби війська, а саме: будуть придбані бронежилети, спальні мішки, каремати, маскувальні сітки та засоби зв'язку. На ці речі буде витрачено 60 млн грн.

Окрім того, Мехед розповів, що військовослужбовці, які мобілізовані на військову службу із запасу, отримуватимуть заробітну плату в розмірі понад 2 тис грн.

“Відповідно до посади мобілізованого спеціаліста буде нараховуватися грошове утримання. В середньому на одного мобілізованого це більше 2 тис грн на місяць», - сказав Мехед.

Він додав, що кошти на зарплату мобілізованим виділено із резервного фонду Міністерства оборони. З цих коштів платитимуть грошове утримання за березень та квітень. Також заступник міністра додав, що держава обіцяла компенсувати витрати резервного фонду Міноборони на заробітну плату.

Як повідомляв УНІАН, акція «Підтримай Українську армію» стартувала 15 березня.