Російське агенство: Армія штурмує аеродром Краматорська
Українська армія штурмує аеродром біля міста Краматорськ на сході України, є поранені серед терористів.
Про це з посиланням на представників терористичних угруповань повідомляє РИА Новости.
"Представники української армії на БТР під'їхали до військового аеродрому між Краматорськом і Слов'янському. Вони вступили в переговори з ополченцями, які контролювали аеродром. Несподівано почалася стрілянина. Серед ополченців є поранені, можливо, убиті. Інші ополченці перекрили в'їзди в Краматорськ і готові відбивати напад", - сказав агенції по телефону представник краматорських сепаратистів.
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У свою чергу українські ЗМІ з посиланням на Міноборони повідомляють про початок спецоперації в Краматорську, не наводячи жодних деталей.