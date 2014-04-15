Російське агенство: Армія штурмує аеродром Краматорська

Про це з посиланням на представників терористичних угруповань повідомляє РИА Новости.

"Представники української армії на БТР під'їхали до військового аеродрому між Краматорськом і Слов'янському. Вони вступили в переговори з ополченцями, які контролювали аеродром. Несподівано почалася стрілянина. Серед ополченців є поранені, можливо, убиті. Інші ополченці перекрили в'їзди в Краматорськ і готові відбивати напад", - сказав агенції по телефону представник краматорських сепаратистів.

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У свою чергу українські ЗМІ з посиланням на Міноборони повідомляють про початок спецоперації в Краматорську, не наводячи жодних деталей.