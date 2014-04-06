Донецька міліція пояснила свою бездіяльність при захопленні сепаратистами ОДА
20:40, 06 квітня 2014Політика
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Бездіяльність міліції пояснюється тим, що вона не хоче, щоб ситуація дійшла до кровопролиття.
Міліція пояснила свою бездіяльність тим, що не хоче крові / REUTERS
Донецька міліція не втручається у ситуацію з захопленням сепаратистам будівлі Донецької обласної ради/обласної державної адміністрації, щоб не допустити ще більших масових заворушень.
Про це в коментарі журналістам повідомив керівник прес-служби ГУ МВС в Донецькій області Ігор Дьомін, передає "ОстроВ".
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Він пояснив, що бездіяльність міліції пояснюється тим, що на площі біля ОДА знаходяться люди, і правоохоронці не хочуть, щоб ситуація переросла у кровопролитні масові заворушення.
За його словами, в даний час міліція займається охороною громадського порядку.
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