Донецька міліція пояснила свою бездіяльність при захопленні сепаратистами ОДА

Донецька міліція не втручається у ситуацію з захопленням сепаратистам будівлі Донецької обласної ради/обласної державної адміністрації, щоб не допустити ще більших масових заворушень.

Про це в коментарі журналістам повідомив керівник прес-служби ГУ МВС в Донецькій області Ігор Дьомін, передає "ОстроВ".

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Він пояснив, що бездіяльність міліції пояснюється тим, що на площі біля ОДА знаходяться люди, і правоохоронці не хочуть, щоб ситуація переросла у кровопролитні масові заворушення.

За його словами, в даний час міліція займається охороною громадського порядку.