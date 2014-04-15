Бойовиків у Слов'янську поселили в місцевому православному центрі - Штепа

Бойовиків, які штурмували адміністративні будівлі в Слов'янську, прихистив місцевий православний центр.

Про це міський голова Слов'янська Неля Штепа заявила журналістам сьогодні після наради мерів і керівників районних адміністрацій Донецької області під керівництвом губернатора Сергія Тарути.

Читайте такожБойовики в Слов'янську роздали автомати та гранатомети, відібрали зброю у міліції - мер

Вона розповіла, що «п'ять днів тому ось ці озброєні повстанці зібралися за містом Артемівськом у двох КамАЗах, після цього, за погодженням з нашим православним священиком отцем Віталієм, вони розмістилися у нього в православному центрі». «Мені подзвонили жителі та повідомили, що близько 150 повністю озброєних людей вийшли з цього православного центру і до них приєдналися 300 осіб, яких запросив отець Віталій - це колишні афганці та військові, які приєдналися до цих повстанцям. Цим 300 особам повстанці дали повні повноваження і вони сьогодні, що хочуть, те і роблять в місті», - заявила Штепа.

Мер також розповіла, що «сьогодні вночі чоловік їхав на роботу з Харкова у Бердянськ, його зупинили прості слов'янські хлопці які вирішили пограти «у війнушку», які вирішили, що вони головні в цьому житті, - зупинили, почали "шмонати" машину, чоловік їм чинив опір, вони його впритул розстріляли». За словами Штепи сьогодні цей чоловік «у тяжкому стані, у нього прострелені ноги, руки, тулуб, і ми робимо йому операцію за операцією, щоб його врятувати».

Кореспонденту УНІАН також повідомили місцеві жителі Слов'янська та Святогорська, які є членами різних громадських організацій, що так званий центр російських диверсантів розташовувався у Святогірській Свято-Успенській Лаврі Московського патріархату УПЦ Донецької Єпархії.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня сепаратисти захопили будівлі міліції та СБУ в Слов'янську.

13 квітня в місті провели антитерористичну операцію. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в ході операції в Слов'янську був вбито офіцера СБУ та п'ятеро отримали поранення.

14 квітня мітингувальники, які захопили міськвідділ міліції в Слов'янську, заявили, що міський голова Слов'янська Штепа залишила місто. Один із мітингувальників, якийсь В'ячеслав Пономарьов, повідомив, що прийнято рішення, що повноваження мера Слов'янська тепер буде виконувати він.

Читайте такожУ Слов'янськ вводять війська, у Краматорську триває бій

В даний час в Слов'янську залишаються захопленими будівлі міського відділу міліції та міського відділу СБУ. Також в місті невідомі громадяни встановили 7 блокпостів. Екстремісти намагалися захопити аеродром поблизу Слов'янська, але їм було дано озброєну відсіч.

Перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема сьогодні, 15 квітня, повідомив, що на південному сході України діють військовослужбовці 45-го гвардійського полку повітряно-десантних військ Росії.

На даний час, за рішенням Ради нацбезпеки і оборони України, готується масштабна антитерористична операція із залученням Збройних сил України.