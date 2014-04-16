Стріляти на ураження: СБУ опублікувала переговори ГРУ з диверсантами

Про це повідомляють Новини Донбасса з посиланням на прес-службу СБУ.

Керівник диверсійної групи ГРУ з позивним "Стрелок", що перебуває в Слов'янську (Донецька область) дає розпорядження своїм підлеглим, зокрема, вимагає від них заблокувати військову частину і схилити українських військових до державної зради.

У разі їх відмови "Стрелок" дозволяє відкривати вогонь на ураження.

Також оприлюднено запис перехопленої телефонної розмови дружини самопроголошеного донецького губернатора Павла Губарєва Катерини з співробітником ГРУ на прізвисько "Агат".

Читайте такожКерівником диверсантів у Слов'янську виявився офіцер російського спецназу Стрєлков - СБУВона просить розвідника розробити і передати місцевим жителям інструкції з захоплення управлінь міліції.

Розвідник у свою чергу підкреслює, що захопленням міліцейських управлінь професійно займається виключно спецназ ГРУ.

Як повідомляло агентство, раніше СБУ оприлюднила докази широкомасштабної військової агресії з боку Росії у східних областях України.

Матеріали СБУ свідчать про те, що у східній частині України відбувається широкомасштабна військова агресія Росії, здійснювана силами розвідувально-диверсійних груп ГРУ Генштабу Збройних сил РФ.