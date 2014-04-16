Брок: Ми потребуємо нової фази санкцій проти Росії

Європейський Союз має запровадити проти Росії економічні санкції через причетність російської влади до дестабілізації ситуації у східних регіонах України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив голова Комітету у закордонних справах Європарламенту Елмар Брок на прес-конференції у Страсбурзі, де у Європарламенті сьогодні проходять дебати на тему: "Російський тиск на країни "Східного партнерства" і зокрема дестабілізація у східній Україні".

"Так звані напіввійськові формування принаймні керуються Росією. Чи приїхали їхні учасники з Росії - це інше питання. Але командування та структура в них російські. З цієї точки зору Росія присутня на українській території, і ми закликаємо її вийти з України.

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По-друге, Україна має право на самозахист згідно з нормами ООН, і тому українці можуть вдатися до воєнних дій, щоб захистити свою територію", - сказав Брок.

Євродепутат також закликав Росію відвести свої війська від українського кордону, бо їхня присутність лише ускладнює ситуацію, і, якщо криза триватиме, це становитиме загрозу незалежності та територіальній цілісності України.

"Ми потребуємо нової фази санкцій проти Росії - економічних санкцій... Ці економічні санкції мають означати, що Росія має припинити застосовувати у своїй політиці метод дестабілізації. Ми хочемо ухвалити невійськове рішення наскільки можливо. ... Треба застосувати економічні санкції проти Росії, бо ми знаємо, яка в цій країні економічна ситуація... Ми маємо заатакувати Росію на цьому фронті. Вони (росіяни) провокують нас", - наголосив Брок.

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За його словами, ЄС має підтримати Україну у питанні проведення президентських виборів 25 травня, аби завадити Росії їх зірвати. На думку Брока, ЄС та міжнародні організації мають направити спостерігачів на вибори до України.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Люксембурзі 14 квітня вирішила не переходити до третьої - останньої - фази санкцій, яка передбачає широкі економічні санкції проти Росії.

Кілька провідних міністрів заявили, що ще не до кінця вичерпано потенціал другої фази, яка передбачає замороження активів та заборону на поїздки до країн ЄС понад 30 російських високопосадовців.