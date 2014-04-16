У захопленій Донецькій міськраді розпочалося засідання виконкому - ЗМІ

Засідання відкрив Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. За його словами, з 16 членів виконкому присутні 11, повідомляє "Острів".

За інформацією ЗМІ, представники "Оплоту" засідання не перешкоджають. На засіданні виконкому присутній і нардеп від ПР Микола Левченко, він сидить в кінці залу, ближче до виходу.