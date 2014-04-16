У захопленій Донецькій міськраді розпочалося засідання виконкому - ЗМІ
13:30, 16 квітня 2014Політика
0 0
У захопленій Донецькій міській раді почалося засідання виконавчого комітету.
У захопленому Донецькій міськраді розпочалося засідання виконкому - ЗМІ
Засідання відкрив Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. За його словами, з 16 членів виконкому присутні 11, повідомляє "Острів".
За інформацією ЗМІ, представники "Оплоту" засідання не перешкоджають. На засіданні виконкому присутній і нардеп від ПР Микола Левченко, він сидить в кінці залу, ближче до виходу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter