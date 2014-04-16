Баррозу: Ми маємо захищати мир і стабільність у Європі

Агресія Росії проти України свідчить, що у Європейському Союзі не повинні сприймати мир і стабільність як належне і мають боротись проти сфер впливу та диктату одних країн над іншими.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу заявив на слуханнях у Європейському парламенті у Страсбурзі у своєму виступі, присвяченому 100-річчю початку Першої світової війни.

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"Ми бачимо в східних сусідах нашого Європейського Союзу дві концепції Європи, які суперечать одна одній. Одна - це сучасна, відкрита і демократична Європа, в якій 28 країн добровільно об'єдналися у Європейський Союз для досягнення найреволюційнішого прогресу в історії людства в плані відносин між цими країнами", - сказав Баррозу.

"І є стара концепція Європи, за якою продовжують думати і діяти категоріями сили, сфер впливу, диктату, недовіри та за принципом "розділяй і володарюй". І якщо ми порівняємо ці концепції і пригадаємо, що після Першої була Друга світова війна, то справедливо сказати, що ми вже винесли уроки. Європейський Союз - ось наш урок після двох світових воєн, і він має існувати у майбутньому", - додав президент Європейської Комісії.

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За його словами, Європа має винести з останніх подій в Україні урок, який полягає в необхідності підтримки миру.

"Ми ніколи - я повторюю - ніколи не повинні сприймати мир та стабільність як щось належне. Ми маємо захищати Європу, захищати мир та стабільність у Європі", - наголосив Баррозу.