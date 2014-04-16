Російська пропаганда є більш агресивною, аніж в часи "холодної війни" - Фюле

Комісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле звинувачує Росії у тому, що її пропаганда на тлі української кризи є агресивнішою, аніж пропаганда СРСР в часи "холодної війни".

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Фюле заявив на завершення дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі, які мали назву: "Російський тиск на країни "Східного партнерства" і зокрема дестабілізація східної України".

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"Російська пропаганда є більш агресивною, аніж в часи "холодної війни". І вона також нині більш небезпечна. Бо вона більше не стримується "залізною завісою", яка існувала під час "холодної війни". І не стримуються ефекти та наслідки цієї пропаганди. Ми потребуємо більше об'єктивної інформації", - сказав Фюле євродепутатам.

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"Дезінформація, пропаганда та провокування ненависті - проти них треба вжити контрзаходів. І ми повинні також бути сильними та чіткими на основі наших цінностей та принципів і бути рішучими в їхньому захисті", - додав комісар ЄС.