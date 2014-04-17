Мешканці Донбасу досі не знають, що їхній регіон не може себе прогодувати

Проте не всі українці розуміють до кінця, що стоїть за цим поняттям і як федералізація змінить конкретно їхнє життя, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Жителі Донбасу на запитання про те, чого вони очікують від федералізації, найчастіше говорили про гроші, більша частина яких має залишатися в регіоні.

"Західна Україна, наприклад, вона майже не працює, і в бюджет вона нічого не дає. А ось Донбас - все в бюджет дає", - нарікають східняки.

Читайте такожДонецький губернатор розвіяв міф про те, що Донбас годує УкраїнуПро те, що Донбас годує всю країну, із гордістю говорить кожен його житель. На Донбасі розташовано найбільше копалень, промислових підприємств та чимало найбагатших українців родом саме з Донеччини. Утім один із них, нині керівник області, Сергій Тарута, спростовує міф про Донбас як усеукраїнську годівницю.

"Якщо дивитися на статистику, то виявиться, що нам держбюджет додає і ми дотаційні. Тому нам треба перестати бути дотаційними", - зауважив голова Донецької ОДА Тарута.

Читайте такожЗ'їзд депутатів усіх рівнів Донецької області від ПР проголосував за референдум 25 травня На поданій вище карті України зеленим зображені області, які, за даними держказначейства, перераховують до держбюджету більше, аніж отримують із центру. А синім - ті, що виживають завдяки дотаціям із Києва. Виявляється, що найбагатшою за відрахуваннями до бюджету є Полтавщина. За нею йде Харківщина. А от Донецьк і Луганськ - не можуть прогодувати навіть себе.

Проте з тим, що розподіл бюджетних коштів в Україні надмірно централізований, погоджуються всі. І влада готова це змінити.

"Влада для того, щоб профінансувати центральні органи влади, оборону, безпеку тощо, повинна консолідувати 30%. Зараз, з урахуванням того, що агресія по відношенню до країни, нехай 40%. 60% має залишатися в регіоні", - повідомив заступник голови Адміністрації президента Андрій Сенченко.

Тож федералізацію Схід бачить у наданні ширших прав регіонам та в бюджетній реформі, що цілком можна зробити й за унітарної форми правління.

Як повідомлялося раніше, більшість українців не хочуть жити у федерації. Згідно з опитуванням, лише 14% українців у масштабах усієї країни прагнуть федералізації. Натомість унітарною Україну бачить більшість – 64%. І ще 10% – за цілісну Україну, але вже без Криму.

Кількість прихильників єдиної України переважає навіть на півдні: там за унітарну форму 44%, проти - 22%. Активно підтримують федералізм - тільки на сході: за - 45%, проти - 26%.