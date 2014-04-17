У Яценюка немає надмірних очікувань від зустрічі Україна–ЄС–США-Росія в Женеві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

“У мене немає надмірних очікувань від цієї зустрічі по одній простій причині - я не вірю російській стороні. Все, що вони говорять, не відповідає дійсності, все, що вони показують, є політична пропаганда і брехня. Все, що вони розповсюджують по світу, є ні що інше, як пропагандистські заготовки на кшталт заготовок, які були в 30-х роках перед подіями Другої світової війни. Але цей процес за будь-яких обставин відбувається, ми маємо єдину спільну позицію з нашими західними партнерами”, - зазначив прем'єр.Читайте такожПитання Конституції не може обговорюватися в Женеві – Порошенко

Яценюк підкреслив, що Росія, яка бореться з тероризмом всередині своєї країни, експортує тероризм в Україну.

“Якщо Росія дійсно як постійний член Ради Безпеки ООН має хоч якесь бачення стабілізації ситуації, то нехай тоді Путін офіційно заявить, на прес-конференції він повинен був заявити: перше - він засуджує тероризм, друге - він звертається до своїх диверсійних груп, щоб вони покинули територію України невідкладно..., третє - звертається до так званих мирних протестувальників з автоматами Калашникова вийти з приміщень, і четверте - що він звертається Калашникови поставити на землю і з Богом виходити з приміщень. Якщо ці особи здадуть зброю, вийдуть із приміщень, то ми розглянемо питання щодо відповідної відповідальності цих осіб і можливо, амністії цих осіб”, - сказав Яценюк.