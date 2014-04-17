Постпред України в ООН: Тільки Росія критикує дії української влади на Сході країни

Постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв підкреслив, що українська влада проводить антитерористичну операцію в східних регіонах країни виключно з метою захисту мирного населення і закликав Росію до невтручання. Про це він заявив виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН у Нью –Йорку, повідомляє Еспресо.TV.

"Миротворча операція, операція з відновлення правопорядку на сході України зроблена для того, щоб встановити порядок і захистити людей. Ця операція скерована тільки на збройні угруповання, які скоюють злочини", - сказав він

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Сергеєв підкреслив, що ці збройні угруповання, що діють на Сході країни, підтримуються російськими силами, які незаконно проникають на територію України.

"Україна не здивована тим, що тільки РФ критикує антитерористичну операцію на Сході України. Ви пам'ятаєте, що Росія - це та країна, яка найбільш часто використовує контртерористичні інструменти щодо своїх громадян", - зауважив він.

Сергеєв вкотре закликав Російську Федерацію не втручатися у внутрішні справи України і навести порядок у себе в країні.

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"План дій, представлений новим урядом України, є інклюзивним, враховує проблеми всіх регіонів країни, спрямований на пошук практичних способів вирішення проблем, в тому числі етнічних меншин. Для того, щоб ми змогли домогтися поставлених цілей, нам потрібно, щоб Росія залишила нас в спокої", - підкреслив український дипломат.

Сергеєв осадив свого російського колегу, який палко і дещо агресивно заявляв, що доповідь Івана Шимоновича сфальсифікована і дії Росії у Криму та на Сході України правомірні.

"Не буду навіть коментувати, оскільки російські колеги все одно залишаються при своїй думці і сприймають ситуацію так, як їм хочеться. Хочете ви того, Віталій Іванович, чи ні, але вам доведеться брати участь в обговоренні питання Криму, оскільки це українська територія, яка тимчасово окупована. Поки вона не повернеться до складу України, ми будемо її обговорювати", - сказав Юрій Сергеєв.