Сепаратисти можуть захопити аеропорт у Донецьку, військові готові застосувати зброю

Військові повідомляють про підготовку провокацій в аеропорту Донецька. Таку інформацію озвучив молодший сержант Дмитро Ткаченко, передає портал "Новости Донбасса".

"Сьогодні ми дізналися про підготовку провокацій в аеропорту. За нашою інформацією, в найближчі 30 хвилин сюди прибудуть невідомі, можливо з метою захоплення території", - сказав Ткаченко.

За словами молодшого сержанта, полк спеціального призначення буде стояти до кінця і, в разі потреби, захищатиме територію із застосуванням зброї.

Читайте такожНад центром Донецька літають два військові винищувачі

"Скільки сюди їде людей не знаємо. Будемо координувати свої дії за обставинами. Але скажу, що будемо стояти до кінця і якщо буде необхідно відкриємо вогонь", - підкреслив Ткаченко.

Нагадаємо, в Донецьку захоплена облдержадміністрація і зі вчорашнього дня (16 квітня) будівля міськради. Також були спроби захоплення СБУ, неодноразові штурми Прокуратури та МВС.