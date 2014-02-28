Опубліковано відео польоту бойових вертольотів в бік захопленого аеропорту в Криму

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Севастополі вранці 28 лютого приземлилися 8 військових вертольотів з Анапи. На відео їх можна нарахувати не менше 11.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі близько півтора десятка військових вантажівок з невідомими озброєними бійцями заблокували аеропорт Бельбек біля Севастополя.

Начальник зміни аеропорту Анатолій Реченко повідомив, що близько трьох годин ночі на територію аеропорту Бельбек увійшли люди у військовій формі зі зброєю. Приблизно триста чоловік.

Дорога в аеропорт Бельбек перекрита їжаками, стоять люди з автоматами. Нікого до себе не підпускають зі словами «Не підходь, будемо стріляти!».

Начальник зміни аеропорту Реченко намагався вийти з ними на переговори і з'ясував, що вони охороняють аеропорти від провокацій.

Крім того, на вході в адміністративні приміщення аеропорту Сімферополя розташувалися 10-15 російських військових в масках і касках з автоматичною зброєю. Військові на контакт не йдуть, вони встановили залізні бар'єри і рекомендують за них не заходити.

Як стверджує Радіо «Свобода», посилаючись на військові джерела, аеропорт блокують не військовослужбовці Чорноморського флоту, а бійці спецпідрозділів Головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, які прибули до Криму з території Росії.

Їхній літак приземлився на військовому аеродромі Чорноморського флоту в селищі Гвардійське.