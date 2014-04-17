ЦВК визначила черговість надання ефірного часу кандидатам у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, в результаті жеребкування ефірний час на Першому національномурозподілилося наступним чином:

першим за себе агітуватиме Василь Куйбіда (на радіо він буде під номером 8),

другим - Зорян Шкіряк (на радіо під номером 17),

третім - Володимир Саранов (на радіо під номером 23),

четвертим - Юрій Бойко (на радіо під номером 10),

п'ятим - Олег Ляшко (на радіо під номером 4),

шостим - Олег Царьов ( на радіо під номером 12),

сьомим - Вадим Рабинович (на радіо під номером 5),

восьмим - Петро Симоненко (на радіо під номером 11),

дев'ятою - Ольга Богомолець ( на радіо під номером 22),

десятим - Валерій Коновалюк (на радіо під номером 2)

одинадцятою - Юлія Тимошенко (на радіо під номером 13),

дванадцятим - Михайло Добкін (на радіо під номером 7),

тринадцятим - Олександр Клименко (на радіо під номером 17),

чотирнадцятим - Анатолій Гриценко (на радіо під номером 21),

п'ятнадцятим - Микола Маломуж (на радіо під номером 6),

шістнадцятою - Наталія Королевська (на радіо під номером 14)

сімнадцятим - Ренат Кузьмін (на радіо під номером 16),

вісімнадцятим - Олег Тягнибок (на радіо під номером 9),

дев'ятнадцятим - Андрій Гриненко (на радіо під номером 20),

двадцятим - Сергій Тігіпко (на радіо під номером 3),

двадцять першим - Петро Порошенко (на радіо під номером 15),

двадцять другим - Василь Цушко (на радіо під номером 18),

двадцять третім - Дмитро Ярош (на радіо під номером 19).

Кожен кандидат матиме ефірний час по 30 хвилин в два етапи по 15 хвилин.