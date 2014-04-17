ЦВК визначила черговість надання ефірного часу кандидатам у президенти
Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо черговості надання кандидатам на пост президента України ефірного часу на Першому національному телеканалі та на Національному радіо для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів держбюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, в результаті жеребкування ефірний час на Першому національномурозподілилося наступним чином:
першим за себе агітуватиме Василь Куйбіда (на радіо він буде під номером 8),
другим - Зорян Шкіряк (на радіо під номером 17),
третім - Володимир Саранов (на радіо під номером 23),
четвертим - Юрій Бойко (на радіо під номером 10),
п'ятим - Олег Ляшко (на радіо під номером 4),
шостим - Олег Царьов ( на радіо під номером 12),
сьомим - Вадим Рабинович (на радіо під номером 5),
восьмим - Петро Симоненко (на радіо під номером 11),
дев'ятою - Ольга Богомолець ( на радіо під номером 22),
десятим - Валерій Коновалюк (на радіо під номером 2)
одинадцятою - Юлія Тимошенко (на радіо під номером 13),
дванадцятим - Михайло Добкін (на радіо під номером 7),
тринадцятим - Олександр Клименко (на радіо під номером 17),
чотирнадцятим - Анатолій Гриценко (на радіо під номером 21),
п'ятнадцятим - Микола Маломуж (на радіо під номером 6),
шістнадцятою - Наталія Королевська (на радіо під номером 14)
сімнадцятим - Ренат Кузьмін (на радіо під номером 16),
вісімнадцятим - Олег Тягнибок (на радіо під номером 9),
дев'ятнадцятим - Андрій Гриненко (на радіо під номером 20),
двадцятим - Сергій Тігіпко (на радіо під номером 3),
двадцять першим - Петро Порошенко (на радіо під номером 15),
двадцять другим - Василь Цушко (на радіо під номером 18),
двадцять третім - Дмитро Ярош (на радіо під номером 19).
Кожен кандидат матиме ефірний час по 30 хвилин в два етапи по 15 хвилин.