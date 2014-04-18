У Женеві Лавров не визнав наявність російських військових на сході України - Дещиця
На чотиристоронній зустрічі у Женеві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не визнав наявність російських військових на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця на прес-брифінгу сьогодні в Києві.
“Ми обговорювали це питання, ми боролися, у нас були докази, але не було необхідності представляти ці докази пану Лаврову, тому що він з самого початку заперечив, що Росія залучена до всього цього”, - сказав Дещиця.
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При цьому він зазначив, що раніше Росія також казала, що вона не причетна до подій у Криму, але вчора президент Росії Володимир Путін підтвердив, що там були російські війська.
“Ми віримо, що є дипломатичні шляхи, засоби для деескалації ситуації і переведення вирішення конфлікту в мирне русло”, - сказав Дещиця.
Як повідомлялося, 17 квітня в Женеві відбулася зустріч з подолання кризи в Україні, в якій брали участь виконуючий обов'язки глави МЗС України Андрій Дещиця, високий представник ЄС у закордонних справах і політику безпеки Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Результатом зустрічі стало підписання документа про спільні зусилля керівництва Росії, США, Євросоюзу і України з врегулювання напруженої ситуації в Україні.