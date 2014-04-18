У Женеві Лавров не визнав наявність російських військових на сході України - Дещиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця на прес-брифінгу сьогодні в Києві.

“Ми обговорювали це питання, ми боролися, у нас були докази, але не було необхідності представляти ці докази пану Лаврову, тому що він з самого початку заперечив, що Росія залучена до всього цього”, - сказав Дещиця.

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При цьому він зазначив, що раніше Росія також казала, що вона не причетна до подій у Криму, але вчора президент Росії Володимир Путін підтвердив, що там були російські війська.

“Ми віримо, що є дипломатичні шляхи, засоби для деескалації ситуації і переведення вирішення конфлікту в мирне русло”, - сказав Дещиця.

Як повідомлялося, 17 квітня в Женеві відбулася зустріч з подолання кризи в Україні, в якій брали участь виконуючий обов'язки глави МЗС України Андрій Дещиця, високий представник ЄС у закордонних справах і політику безпеки Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Результатом зустрічі стало підписання документа про спільні зусилля керівництва Росії, США, Євросоюзу і України з врегулювання напруженої ситуації в Україні.