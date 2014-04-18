Кримські сепаратисти поки не пускають "самообороновців" Криму на Донбас

Про це сьогодні перед журналістами "Новостей Крыма" заявив призначений Путіним в. о. глави Республіки Крим Сергій Аксьонов.

За його словами, про готовність їхати в Донецьк заявили три роти, однак їм така можливість поки не надається.

«Як людина я вже давно був би там», - заявив Аксьонов, говорячи про ситуацію на Південному Сході України.