Кримські сепаратисти поки не пускають "самообороновців" Криму на Донбас
17:19, 18 квітня 2014Політика
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Незважаючи на бажання представників "самооборони" Криму надати допомогу сепаратистам Південного Сходу України, самопроголошена влада півострова утримує їх від необачних кроків.
Аксьонов хотів би бути на Донбасі
Про це сьогодні перед журналістами "Новостей Крыма" заявив призначений Путіним в. о. глави Республіки Крим Сергій Аксьонов.
За його словами, про готовність їхати в Донецьк заявили три роти, однак їм така можливість поки не надається.
«Як людина я вже давно був би там», - заявив Аксьонов, говорячи про ситуацію на Південному Сході України.
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