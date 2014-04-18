Пєсков вимагає від Заходу не ставитися до Росії, як до школярки, яка провинилася

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі програми "Недільний вечір" на каналі "Росія-1", повідомляє наводить його слова ИТАР-ТАСС.

"Багато покладали дуже великі надії і позитивний сам факт, що діалог відбувся", - заявив прес-секретар президента. За його словами, "продуктивність цього діалогу, результативність ще підлягає глибокому аналізу".

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Пєсков звернув увагу на той факт, що в Женеві "народився якийсь документ, якесь женевське розуміння щодо того, що потрібно зробити, щоб впоратися з глибокою кризою в Україні, особливо на сході".

"Одночасно з прийняттям цього документа прозвучали заяви з Вашингтона про те, що вони продовжують розробляти програму нових санкцій (проти Росії). Навряд чи це сприяє атмосфері діалогу, навряд чи можна робити заяви, як недавно було озвучено на вищому рівні у Вашингтоні, що США найуважнішим чином буде відстежувати те, як Росія буде виконувати свої зобов'язання", - впевнений представник Кремля. Він переконаний, що "не можна ставитися до Росії як до винуватої школярки, якій "тикають" якимсь папером, де потрібно проставити хрестики про те, як вона виконала домашнє завдання. Це неможливо".

Пєсков зазначив, що "така мова абсолютно неприйнятний".