Військові домовилися про повернення чотирьох захоплених сепаратистами БМД

Про це повідомляє Міноборони.

Рішення було прийнято в результаті переговорів ветеранів повітряно-десантних та аеромобільних військ з активістами, так званої, «Донецької самооборони» за участю керівництва громадських організацій.

Нагадаємо, що в Донецькій області, в рамках антитерористичної операції, військовослужбовці 95-ї окремої аеромобільної бригади повернули дві із шести одиниць бронетехніки, яка була захоплена екстремістами 16 квітня, в місті Краматорськ. Внаслідок професійних дій «крилатої піхоти» спецоперація пройшла без жертв і постраждалих.

Військовослужбовці Збройних Сил України продовжують тримати під контролем усі стратегічні об’єкти в регіоні та контролюють повітряний простір.