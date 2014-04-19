Військові домовилися про повернення чотирьох захоплених сепаратистами БМД
20:45, 19 квітня 2014Політика
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Чотири одиниці бронетехніки Збройних Сил України (бойові машини десанту), які були захоплені в Краматорську 16 квітня озброєними екстремістами, будуть повернуті Збройних Силам України.
Захоплені БМД повернуть українській армії / 06274.com.ua
Про це повідомляє Міноборони.
Рішення було прийнято в результаті переговорів ветеранів повітряно-десантних та аеромобільних військ з активістами, так званої, «Донецької самооборони» за участю керівництва громадських організацій.
Нагадаємо, що в Донецькій області, в рамках антитерористичної операції, військовослужбовці 95-ї окремої аеромобільної бригади повернули дві із шести одиниць бронетехніки, яка була захоплена екстремістами 16 квітня, в місті Краматорськ. Внаслідок професійних дій «крилатої піхоти» спецоперація пройшла без жертв і постраждалих.
Військовослужбовці Збройних Сил України продовжують тримати під контролем усі стратегічні об’єкти в регіоні та контролюють повітряний простір.
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