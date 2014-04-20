У Луганську затримали трьох осіб із автоматами, викраденими з УСБУ

У Луганську затримано групу з трьох осіб із автоматами, викраденими з будівлі обласного управління СБУ.

Про це УНІАН повідомили в МВС України з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За його даними, зловмисники були затримані в безлюдному місці, за містом, жертв немає.

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Крім того, за повідомленням начальника обласного управління міліції Луганщини, з особовим складом проведена роз`яснювальна робота, всім співробітникам, які бажають використовувати будь-яку символіку, крім державної, запропоновано подати рапорт про звільнення і залишити лави української міліції.

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”Таких в результаті не знайшлося. Є проблеми, велика робота з кадрами попереду... З іншого боку, є приклад блискуче проведеної операції із затримання - будемо відбудовуватися на позитиві” , - зазначив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ та зброю, що знаходиться в управлінні.