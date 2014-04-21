Лавров вважає, що влада України затягує конституційну реформу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів із главою МЗС Мозамбіку.

«Те, що на південному сході (йдеться про південний схід України – УНІАН) відбувається вибух народного обурення доводити не треба. Будь-який неупереджений спостерігач, побачивши репортажі з місця подій, може дійти такого висновку», - сказав Лавров.

За його словами, люди не розуміють, чому влада України не в змозі покласти край засиллю екстремісту, а також чекала до Женевської зустрічі, щоб висловитися про конституційну реформу.Читайте такожЛавров: США запевнили Росію, що в Україні відбудеться конституційна реформа

«Чому й зараз вона цю реформу все-таки затягує, незважаючи на гучні оголошення про те, що почнуть її найближчим часом», - сказав Лавров.

Він заявив, що в діях бойовиків у Донецькій області «проглядається бажання» спровокувати громадянську війну.

«Ви напевно бачите, все більше й більше звучать заклики до Росії врятувати їх від цього беззаконня. Нас ставлять у дуже складне становище, але той, хто свідомо веде лінію на розв'язування громадянської війни, сподіваючись спровокувати великий і серйозний кровопролитний конфлікт, займаються злочинною політикою. Ми цю політику не лише засуджуватимемо, але й припинятимемо», - заявив Лавров.

За його словами, заяви Києва й країн Заходу про те, що наявність на сході України російської зброї свідчить про втручання РФ, не витримують критики.

«Цей аргумент, я думаю, просто сміхотворний, тому що там іншої зброї ніколи й не було. Там у всіх російська зброя», - заявив він.Читайте такожПрезидент ПАРЄ: нову Конституцію Україні треба ухвалити до президентських виборів

«Але те, що зовсім недавно показали по телебаченню, а саме виявлена в розташуванні незаконних озброєних формувань американська зброя – це щось новеньке. Підкреслю, саме зброя, яку мали в своєму розпорядженні незаконні озброєні формування, а не підрозділи української армії», - зазначив російський міністр.