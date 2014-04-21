Екс-президент Янукович передав російським ЗМІ черговий "план" для України
Зокрема Янукович вважає, що проводити парламентські та президентські вибори в Україні можна буде лише після двох референдумів.
Російські ЗМІ опублікували чергову заяву екс-президента України Віктора Януковича, який в лютому втік до РФ.
Згідно з текстом документа, він вимагає відвести всі збройні сили України в місця постійної дислокації, вивести зі сходу загони Національної гвардії та почати діалог з населенням східних регіонів, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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У своїй заяві Янукович також пропонує провести референдуми з питання федералізації країни і повноважень областей, потім - референдум про президентську або парламентську форми влади в Україні та за підсумками голосування провести конституційну реформу.
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Тільки після цього, на його думку, можливо буде проводити парламентські та президентські вибори, за умови створення системи міжнародного контролю за ними.