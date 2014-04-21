Кримські татари можуть провести свій референдум в день виборів президента

Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, пише QHA.

За словами Барієва, відповідно до закону про окуповані території і закону про вибори президента, голосувати громадянам України, які проживають на території АР Крим, можна тільки на прикордонній території, можливо, це будуть села Херсонської області.

"Ми маємо організувати даний процес, організувати колони та виїзд людей на дільниці для голосування 25 травня", - зазначив Барієв.

Також він висловив побоювання, що буде недостатня кількість виборчих дільниць і необхідно буде організувати додаткові.

"Потрібно ставити питання перед ЦВК про те, що з Криму можуть приїхати десятки тисяч виборців .... Повинні бути сотні ділянок, які зможуть їх забезпечувати", - сказав Барієв.

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На його думку, влада Криму будуть всіляко перешкоджати цьому процесу.

"Допускаю, що влада Криму може не допустити і всіляко перешкоджати цьому процесу, але якщо ми говоримо про те, що Росія демократична й ця влада в Криму демократична, то можна сказати однозначно - вони не повинні нам забороняти, тому що ми, як громадяни України, маємо право проголосувати", - заявив Барієв.

Також член Меджлісу зазначив, що не виключається можливість того, щореферендум кримськотатарського народу буде проведено в один день з виборами президента України.