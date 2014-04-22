У Міноборони констатують відсутність співпраці з боку донецької міліції
13:33, 22 квітня 2014Політика
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У Міністерстві оборони України констатують відсутність співпраці з боку міліції Донецької області.
У Міноборони констатують відсутність співпраці з боку донецької міліції
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін.
“На жаль, ми не відчуваємо співпраці з донецькою міліцією в рамках проведення антитерористичної операції”, - сказав він.
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