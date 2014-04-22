США ніколи не визнають анексію Криму - Байден

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент США Джо Байден під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

«Ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію росіянами Криму, ми ніколи не визнаємо це. Жодна нація ніколи не повинна загрожувати іншій країні, - сказав Байден. - Ми закликаємо Росію відвести свої війська і діяти в рамках досягнутих дипломатичних домовленостей».

Читайте такожСША допоможуть Україні отримати багатомільярдний кредит МВФ - БайденЗа словами віце-президента США, якщо Росія продовжить свої дії, це загрожуватиме для неї подальшою ізоляцією.

«Ми закликаємо, щоб Росія не підтримувала людей, які ховаються за масками і ходять у формі без пізнавальних знаків. Часу залишився небагато. Ми хочемо побачити прогрес (з деескалації конфлікту в Україні — УНІАН)», - додав Байден.