Військові відновили боєздатність обстріляного над Слов'янськом літака

Боєздатність літака Повітряних сил Збройних сил України, який невідомі обстріляли над Слов’янськом, повністю відновлено.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, внаслідок обстрілу у літак влучили кілька куль.

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«Завдяки професійним діям військових льотчиків посадку на аеродромі базування їм вдалося здійснити без наслідків. Після проведення детального обстеження та діагностики, станом на вечір 22 квітня, боєздатність літака Повітряних сил ЗС України було повністю відновлено», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 квітня, над Слов’янськом невідомі обстріляли зі стрілецької зброї літак Повітряних сил ЗСУ Ан-30, який здійснював спостережний політ.

Після атаки екіпажу літака вдалося здійснити посадку в Києві.