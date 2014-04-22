Американський ракетний фрегат Taylor найближчим часом увійде в Чорне море - ЗМІ

«Ракетний фрегат Taylor увійде в Чорне море 22 квітня для того, щоб забезпечувати мир і стабільність в регіоні», - повідомляється в прес-релізі ВМС США.

Як наголошується, судно буде діяти в рамках міжнародного законодавства, пише РІА «Новости».

З 11 квітня у Чорному морі знаходяться есмінець ВМС США Donald Cook і французький військовий корабель розвідки Dupuy de Lôme.

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Як відомо, в березні керівництво НАТО прийняло рішення тимчасово розмістити в Східній Європі авіаційний комплекс радіовиявлення і наведення (AWACS), щоб зменшити занепокоєння Румунії, а також Польщі та країн Балтії, які теж є членами НАТО. AWACS патрулює повітряний простір цих країн в рамках щодо спостереження за ситуацією в Україні. Крім цього, як стало відомо раніше сьогодні, кораблі ВМС чотирьох європейських країн-членів НАТО - Бельгії, Естонії, Нідерландів і Норвегії попрямували в Балтійське море з німецького порту в місті Кіль.

Минулого тижня генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що організація має намір розмістити додатковий військовий персонал для посилення боєготовності та проведення навчань, а також перегляне плани з оборони в зв`язку з подіями навколо України.