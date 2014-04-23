Guardian: Захід не виключає нових переговорів у Женеві

Однак, як пише Guardian, ЄС та США поки відклали введення нових санкцій проти Росії, щоб дати ще один шанс на вирішення проблеми дипломатичними методами, повідомляє 5 канал.

Як повідомило виданню джерело у дипломатичних колах, Захід не виключає необхідності проведення нових зустрічей у Женеві.

"Негативна риторика, яку ми бачимо з боку Москви - це не зовсім те, чого ми очікували від Росії. Однак ми дамо ще деякий час, але при цьому будемо наполягати на тому, що потрібні дії", - заявив дипломат.Читайте такожМЗС сподівається, що Росія надасть свої докази виконання Женевської угоди

Нагадаємо, 17 квітня у Женеві керівники дипломатичних відомств України, Росії, ЄС та США досягли угоди щодо деескалації ситуації в Україні. Вони домовилися, що сепаратисти, які захопили урядові будівлі на Сході України мають звільнити їх. Натомість, всім, хто добровільно складе