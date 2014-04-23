Guardian: Захід не виключає нових переговорів у Женеві
Британская газета Guardian повідомляє, що Захід не виключає нових переговорів у Женеві між главами МЗС України, ЄС, США та Росії, оскільки домовленності, які були досягнуті 17 квітня, не приносить ніяких результатів.
Однак, як пише Guardian, ЄС та США поки відклали введення нових санкцій проти Росії, щоб дати ще один шанс на вирішення проблеми дипломатичними методами, повідомляє 5 канал.
Як повідомило виданню джерело у дипломатичних колах, Захід не виключає необхідності проведення нових зустрічей у Женеві.
"Негативна риторика, яку ми бачимо з боку Москви - це не зовсім те, чого ми очікували від Росії. Однак ми дамо ще деякий час, але при цьому будемо наполягати на тому, що потрібні дії", - заявив дипломат.Читайте такожМЗС сподівається, що Росія надасть свої докази виконання Женевської угоди
Нагадаємо, 17 квітня у Женеві керівники дипломатичних відомств України, Росії, ЄС та США досягли угоди щодо деескалації ситуації в Україні. Вони домовилися, що сепаратисти, які захопили урядові будівлі на Сході України мають звільнити їх. Натомість, всім, хто добровільно складе