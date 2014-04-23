ГПУ відкрила ряд кримінальних справ проти екс-генпрокурора Пшонки

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані про вчинення колишнім генпрокурором Пшонкою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.Читайте такожПшонка викрав службовий автомобіль, тікаючи з України - ГПУ

Так, екс-керівнику ГПУ інкримінують заволодіння упродовж 2010-2014 років бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які були виділені на будівництво нової будівлі Генеральної прокуратури України.

Крім цього, одне з вказаних проваджень стосується одержання В. Пшонкою, що діяв за попередньою змовою із своїм сином – народним депутатом України Артемом Пшонкою, неправомірної вигоди для себе та членів своєї сім’ї за не притягнення осіб до встановленої законом кримінальної відповідальності.

Також вищевказані особи отримували неправомірну вигоду за порушення «замовних» кримінальних проваджень (справ), зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на менш суворий, незаконне накладення арешту на майно для його подальшого скасування за винагороду, проведення обшуків з метою залякування, прикриття незаконного бізнесу, а також сприяння «рейдерським» захопленням підприємств, поєднаних із зловживанням владою, що спричинило тяжкі наслідки.

У зазначених кримінальних провадженнях триває досудове розслідування. Наразі Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводяться першочергові слідчі дії.