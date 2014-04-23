Експерт: Якщо населення відвернеться від тимчасової влади України, то Росія дійде до Києва

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Гавриш закликає громадян України підтримати владу для збереження цілісності держави.

Про це він сказав під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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"Якщо населення відвернеться від тимчасової влади України, то Росія дійде до Києва і захопить всю країну", - сказав він. При цьому Гавриш визнав недосконалість дій нинішньої влади, але зауважив, що їй зараз доводиться зіштовхуватися та вирішувати проблеми, які залишилися від влади екс-президента Віктора Януковича.

Також Гавриш зазначив, що на Сході України дійсно є люди, які ідейні і хочуть змін у власному регіоні, але влада поки до них не дослухається.