Експерт: Якщо населення відвернеться від тимчасової влади України, то Росія дійде до Києва
Гавриш визнав недосконалість дій нинішньої влади, але зауважив, що їй зараз доводиться зіштовхуватися та вирішувати проблеми, які залишилися від влади екс-президента Віктора Януковича.
Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан Гавриш закликає громадян України підтримати владу для збереження цілісності держави.
Про це він сказав під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».
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"Якщо населення відвернеться від тимчасової влади України, то Росія дійде до Києва і захопить всю країну", - сказав він. При цьому Гавриш визнав недосконалість дій нинішньої влади, але зауважив, що їй зараз доводиться зіштовхуватися та вирішувати проблеми, які залишилися від влади екс-президента Віктора Януковича.
Також Гавриш зазначив, що на Сході України дійсно є люди, які ідейні і хочуть змін у власному регіоні, але влада поки до них не дослухається.