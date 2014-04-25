У Харкові новобранців Нацгвардії тренують ентузіасти зі стрілецьких клубів

Експрес-підготовка гвардійців багато в чому експериментальна. Окрім кадрових офіцерів, навчати новобранців узялися професійні стрільці.

Новобранців доводиться вчити з нуля, або багато в чому перенавчати, передає ТСН.

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Курси проводять безкоштовно. Інструктори клубів зі спортивної стрільби запевняють: працюватимуть стільки, скільки буде потрібно. Ясна річ, за 3 дні зробити з новачків професійних вояків неможливо. Але наявними результатами вчителі задоволені.

Кажуть, майбутні гвардійці засвоюють науку дуже добре. Вже після кількох годин геть по-іншому поводяться з автоматами та кулеметами. А влучають у ціль 26 разів із 30.

"Наше головне завдання – це безпечне поводження зі зброєю і навички швидкісної стрільби як на малих, так і на великих дистанціях для кожного типу зброї", - пояснив інструктор Ігор Бойко.