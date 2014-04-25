МЗС: Україна не потребує так званих "миротворців" з Росії
15:47, 25 квітня 2014Політика
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Україна не потребує миротворців з Росії.
Україна не потребує так званих "миротворців" з РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
"Україна, у тому числі російськомовні громадяни, не потребують втручання так званих миротворців з РФ", - наголосив він.
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За його словами, антитерористична операція на сході України не спрямована проти Росії, а має на меті лише захистити мирних громадян від терористичних дій, вбивств, залякувань, антисемітизму з боку озброєних бандформувань, які чинять беззаконня при потуранні і безпосередній участі російських спецслужб.
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