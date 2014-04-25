МЗС: Україна не потребує так званих "миротворців" з Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Україна, у тому числі російськомовні громадяни, не потребують втручання так званих миротворців з РФ", - наголосив він.

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За його словами, антитерористична операція на сході України не спрямована проти Росії, а має на меті лише захистити мирних громадян від терористичних дій, вбивств, залякувань, антисемітизму з боку озброєних бандформувань, які чинять беззаконня при потуранні і безпосередній участі російських спецслужб.