Яценюк відправився до Ватикану для зустрічі з папою римським Франциском

Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Він зазначив, що Яценюк представить Україну на урочистій церемонії канонізації римських пап Іоанна Павла II і Іоанна XXIII, яка відбудеться 27 квітня.

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Крім цього Перебинис нагадав про те, що останній візит глави українського уряду до Італії відбувся в 1998 році, а в Ватикан - у 2009 р.

"Візит українського уряду у Ватикан та Італію можна розглядати як приклад перезавантаження новою українською владою українсько-італійського та українсько-ватиканської діалогу на найвищому рівні", - додав він.