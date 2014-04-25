Яценюк відправився до Ватикану для зустрічі з папою римським Франциском
17:04, 25 квітня 2014Політика
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Програма візиту також передбачає зустрічі українського прем'єра з головою Ради міністрів Італії Маттео Ренції та державним секретарем Святого престолу П'єтром Пароліно.
Яценюк представить Україну на урочистій церемонії канонізації римських пап
Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.
Він зазначив, що Яценюк представить Україну на урочистій церемонії канонізації римських пап Іоанна Павла II і Іоанна XXIII, яка відбудеться 27 квітня.
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Крім цього Перебинис нагадав про те, що останній візит глави українського уряду до Італії відбувся в 1998 році, а в Ватикан - у 2009 р.
"Візит українського уряду у Ватикан та Італію можна розглядати як приклад перезавантаження новою українською владою українсько-італійського та українсько-ватиканської діалогу на найвищому рівні", - додав він.
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