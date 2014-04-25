Transparency International: Влада змінилася, але "торгівля посадами" залишилася

18:40, 25 квітня 2014
Політика
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Незважаючи на зміну влади в країні, торгівля посадами в новій парламентській коаліції триває.

Transparency International говорит, что проблема коррупции остается

Про це заявив виконавчий директор Transparency International Олексій Хмара, представляючи проект Антикорупційної стратегії України на круглому столі, організованому головою Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

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«Хоча країна і робить перші кроки в справі боротьби з корупцією, торгівля посадами триває. Наприклад, пост голови районного суду коштує 5 мільйонів доларів. Єдина відмінність - тепер вимагають не тільки гроші, а й довідку від Люстраційного комітету або членства у Transparency International. До нас вже вишикувалася черга охочих вступити в організацію. Зрозуміло, ми таких кандидатів відсікаємо, але проблема є. І можу сказати, що цим займаються всі політичні партії, що увійшли до коаліції - крім тих, які не делегували своїх представників до Кабінету міністрів» , - зазначив Хмара.

Як повідомлялося раніше, єдиною партією парламентської коаліції, що відмовилася брати участь у формуванні уряду «за квотним принципом», є Партія «УДАР» Віталія Кличка.

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