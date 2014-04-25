Transparency International: Влада змінилася, але "торгівля посадами" залишилася

Про це заявив виконавчий директор Transparency International Олексій Хмара, представляючи проект Антикорупційної стратегії України на круглому столі, організованому головою Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

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«Хоча країна і робить перші кроки в справі боротьби з корупцією, торгівля посадами триває. Наприклад, пост голови районного суду коштує 5 мільйонів доларів. Єдина відмінність - тепер вимагають не тільки гроші, а й довідку від Люстраційного комітету або членства у Transparency International. До нас вже вишикувалася черга охочих вступити в організацію. Зрозуміло, ми таких кандидатів відсікаємо, але проблема є. І можу сказати, що цим займаються всі політичні партії, що увійшли до коаліції - крім тих, які не делегували своїх представників до Кабінету міністрів» , - зазначив Хмара.

Як повідомлялося раніше, єдиною партією парламентської коаліції, що відмовилася брати участь у формуванні уряду «за квотним принципом», є Партія «УДАР» Віталія Кличка.