У Слов'янську зникли ще двоє людей - режисер і куратор

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на друзів Павла Юрова.

Павло і Денис мали повернутися в годину ночі, зв'язку з ними немає досі

Повідомляється, що Павло і Денис виїхали в Слов'янськ з Донецька 25 квітня і сьогодні в першій ночі 26-го повинні мали приїхати в Київ.

Читайте такожТерористи хочуть використовувати захоплених представників ОБСЄ в якості «живого щита» - СБУЗв'язку з молодими людьми досі немає - спочатку мобільні просто були відключені, а тепер просто не відповідають. Місцеперебування їх невідоме.

Родичі Павла і Дениса подали заяву в міліцію.

Раніше стало відомо про викрадення в Слов'янську спостерігачів з ОБСЄ. На в'їзді в Слов'янськ невідомі зупинили автобус з 13-ма пасажирами - сімома представниками ОБСЄ, п'ятьма представниками Збройних Сил України та водієм. Люди, які зупинили автобус, відвели пасажирів на територію УСБУ в Слов'янську. Зараз захоплені перебувають там.