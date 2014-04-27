Захоплених у полон СБУшників могло "здати" їх керівництво - ЗМІ
Спецназівців СБУ, бойовиків елітної "Альфи" затримали у відносно спокійній Горлівці відразу ж після того, як вони в'їхали в місто.
Це може здатися випадковістю, проте вже є інформація, що спецназівців здали свої ж. І очевидно, що хтось із керівництва, хто знав всі деталі спецоперації. Все відбулося блискавично, пише ТСН.
Автомобіль зупинили і відразу ж оточили озброєні люди.
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Спецназівці вирішили не використовувати зброю, до того ж не відомо, чи були пістолети у всіх них. СБУшники почали відбиватися, зав'язався рукопашний бій, але сили були нерівними.
Пізніше терористи, хизуючись своєю здобиччю, показали захоплених в полон Сбушників російським телеканалам, при цьому не подумавши, як це буде виглядати на телеекранах.
На відео чітко видно, що альфівці побито, у них синці на ногах, голови в крові. З чоловіків зняли штани, їм викрутили руки і грубо заклеїли очі скотчем.