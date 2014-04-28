У Слов'янську акредитують журналістів: потрібен підпис розвідника ГРУ і рекомендація російських ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представників бойовиків.

Згідно з установленим порядком, журналіст повинен прийти до будівлі СБУ (Служби безпеки України), яку продовжують контролювати терористи, і віддати свій паспорт співробітникові їхньої прес-служби.

Крім того, необхідно заручитися рекомендацією одного з вже акредитованих журналістів, причому перевага надається співробітникам російських ЗМІ.

Ополченці знімають копії наданих журналістом паспорта та прес-карти, а потім вивчають в інтернеті його публікації - як про ситуацію в Донецьку, так і зроблені раніше. Тільки після цього журналістові видають папір з дозволом на роботу, підписану співробітником ГРУ РФ Ігорем Стрєлковим, підозрюваним у вбивстві депутата горлівської міськради Володимира Рибака. Відомо вже кілька випадків, коли журналістам в отриманні такого паперу було відмовлено. Всі вони - з країн Європи чи США.

Читайте такожЖурналісти пропонують називати збройних сепаратистів не інакше як терористамиВ той же час без акредитації тепер не пускають в будівлю міськради Слов'янська, ні в СБУ, де проходять всі брифінги терористів. Крім того, наявність акредитації перевіряють на блокпостах як на в'їздах в місто, так і всередині нього. У разі відсутності акредитації у місто можуть просто не пустити.

«Ми змушені піти на такі заходи, так як багато журналісти дають навмисно брехливу і неперевірену інформацію», - пояснив один з командирів терористів В'ячеслав Пономарьов.

«Ми не проти різних точок зору, але коли журналіст навмисно спотворює ситуацію, приїжджає в місто заангажованим - ми вважаємо себе вправі відмовити йому в роботі в місті», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Пономарьов заявив, що буде захоплювати людей у полон і катувати, щоб зірвати президентські вибори в Україні.