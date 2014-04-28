Терористи отримали завдання захопити силові структури у 5 населених пунктах - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний опір” Дмитро Тимчук.

Він нагадав, що в Костянтинівці Донецької області терористами захоплено міськвідділ МВС.

«За нашими даними, також терористичним групам в Донбасі поставлено завдання від сепаратистського керівництва впродовж дня 28.04 провести подібні захоплення будівель силових структур ще в 5 населених пунктах Луганської і Донецької областей», - написав Тимчук.