У Костянтинівці захопили міськвідділ міліції, біля виконкому - озброєні люди

Невідомі захопили будівлю Костянтинівського міськуправління міліції, також озброєні люди перебувають біля будівлі виконкому. Про це повідомив костянтинівський журналіст Костянтин Земсков, передає "ОстроВ".

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"Костянтинівський МВ захоплено. Біля виконкому теж, чиновники поки не заходять всередину. Автобуси пустили в об'їзд", - повідомив він.

На даний момент офіційне підтвердження інформації отримати не вдалося.