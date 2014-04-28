У Костянтинівці захопили міськвідділ міліції, біля виконкому - озброєні люди

09:35, 28 квітня 2014
Політика
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У Костянтинівці захопили міський відділ міліції.

Отделение милиции Константиновки захвачено / REUTERS

Невідомі захопили будівлю Костянтинівського міськуправління міліції, також озброєні люди перебувають біля будівлі виконкому. Про це повідомив костянтинівський журналіст Костянтин Земсков, передає "ОстроВ".

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"Костянтинівський МВ захоплено. Біля виконкому теж, чиновники поки не заходять всередину. Автобуси пустили в об'їзд", - повідомив він.

На даний момент офіційне підтвердження інформації отримати не вдалося.

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